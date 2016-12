Nfl: Patriots imbattibili, anche col terzo quarterback

23 settembre 2016

Non c'è modo di fermare i New England Patriots! Le difficoltà si susseguono ma la squadra di coach Bill Belichick reagisce alla grande e apre la terza settimana di Nfl con una vittoria schiacciante contro gli Houston Texans, arrivati anche loro imbattuti al match di Foxborough. I Pats devono mandare in campo il terzo quarterback, la matricola Jacoby Brissett, al posto dello squalificato Tom Brady (fuori per altre due gare) e di Jimmy Garoppolo, infortunato al braccio nella gara con Miami, e il ragazzo col numero 7 risponde come meglio non poteva, con una prova solida da 11 su 19 e 103 yards lanciate.



Gli danno una mano il running back LeGarrette Blount, che corre per 105 yards e realizza due mete, e gli special teams, che recuperano due palloni su due ritorni da kick-off. Nel primo quarto, con New England sul 3-0, è Brissett in prima persona a tenere il pallone e a portarlo in endzone per il touchdown su corsa (primo td in carriera) e per il 10-0 dei suoi. Nel secondo tempo, con la difesa con non concede nulla a Osweiler (un intercetto) e ai Texans, si scatena Blount che con le corse firma le due mete che valgono il 27-0 finale. Il Gillette Stadium impazzisce, New England è ancora imbattuta senza aver mai potuto schierare le sue stelle Brady e Gronkowski!