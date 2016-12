Nfl: Patriots e Panthers non si fermano più

26 ottobre 2015

Prosegue il grande inizio di stagione di Patriots e Panthers : nella sunday night della week 7 di Nfl New England supera 30-23 i Jets, mentre Carolina regola 27-16 gli Eagles. Entrambe le squadre trovano il loro sesto successo, restando ancora imbattute in questo avvio di stagione. Rimonta storica per Washington, la più ampia in 83 anni di storia: sotto 0-24 con i Buccaneers , i Redskings trovano la vittoria con un clamoroso 31-30.

Dopo la settima giornata, in attesa del monday night fra Cardinals e Ravens, anche Patriots e Panthers si iscrivono allo sparuto gruppo di squadre in grado di raggiungere il 6-0, raggiungendo Green Bay, Denver e Cincinnati. Non è stato tutto semplice però per New England, che deve faticare per avere la meglio di New York: serve un ultimo quarto da urlo, con protagonista il solito Brady, capace di riscattarsi dopo tre periodo piuttosto sottotono lanciando per due touchdown.

Compito più agevole per i Panthers, che riscrivono il loro record Nfl, con il sesto successo consecutivo, sugli Eagles: se Newton non brilla, ci pensano Stewart, Allen e Kuechly a trascinare Carolina. Fa scalpore anche il 31-30 dei Redskins sui Buccaneers: nel secondo periodo Tampa Bay scivola nel baratro con lo 0-24, quindi parte la grande rimonta, completata a 24'' dalla conclusione con il td lanciato da Cousins per Reed.

La resurrezione non riesce ad Indianapolis, sotto 27-0 con New Orleans, per poi concludere 21-27. Il match fra Jacksonville e Buffalo, andata in scena a Londra, si è chiusa 34-31 per i Jaguars. Poco spettacolo ma sesta vittoria (6-1) per i Falcon che superano 7-10 i Titans, bene anche i Vikings, corsari 28-19 a Detroit. Altra sconfitta per gli Steelers, crollati coi Chiefs 23-13, mentre riequilibra il suo score (3-3) St. Louis, con un netto 24-6 ai danni di Cleveland. Identico percorso per i Dolphins, vincenti 44-26 sui Texans e per i Raiders, capaci di tornare vincitori da San Diego. Completano il quadro il 27-20 dei Giants sui Cowboys.