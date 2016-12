Nfl: Patriots da paura, Dolphins travolti

30 ottobre 2015

I Miami Dolphins devono rimandare il sogno di tornare a vincere per la prima volta dal 2008 a Foxboro i perchè contro questi New England Patriots non c'è nulla da fare. I padroni di casa, campioni in carica, si impongono 36-7 nell'anticipo dell'ottava settimana di Nfl e restano imbattuti, 7-0: per loro è il secondo inizio con sette vittorie nella storia della franchigia dopo l'incredibile 16-0 del 2007. Ma questo era un successo prevedibile perchè, aldilà del valore dei Dolphins, si giocava di giovedì e di giovedì il quarterback e stella Tom Brady è imbattibile, 9 successi in altrettante gare disputate in carriera.



Il match è dominato da subito dai Patriots che segnano il 7-0 con Gronkowski imbeccato da Brady poi, sul 12-0, arriva il secondo touchdown dello stesso Brady per Lewis. Nel secondo tempo Miller segna una meta per i Dolphins ma è solo una consolazione perchè poi New England va ancora a bersaglio con due calci di Gostkowki (sono 26 field goal consecutivi, record di franchigia) e altre due mete con lancio di Brady (356 yards e 4 touchdown nella sua serata) per Julian Edelman.