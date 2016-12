Nfl: Indianapolis, che batosta ai Jets!

6 dicembre 2016

Il monday night della week 12 di Nfl sorride agli Indianapolis Colts . I 'puledri', reduci dalla sconfitta casalinga contro gli Steelers nel giorno del Ringraziamento, vanno forte e sono corsari a East Rutherford, contro i Jets , con un netto 41-10: serata da incorniciare per Andrew Luck, che torna in campo dopo un infortunio e serve per quattro touchdown. Crisi nera per New York, ora a 3-9 di score complessivo.

Dopo un turno forzato di riposo per il discusso 'concussion protocol', Luck fa il suo ritorno in campo in grande stile. La sconfitta contro Pittsburgh, peraltro piuttosto netta, era arrivata soprattutto a causa della sua assenza: il quarterback si riscatta e trascina Indianapolis alla vittoria, grazie a quattro assistenze in una partita praticamente dominata dall'inizio alla fine. "Scendere in campo e giocare il mio football, è questo tutto ciò che conta. Rimanere seduti ad osservare i propri compagni non è bello", queste le parole di Luck al termine del 41-10 che proietta i Colts in seconda posizione in AFC South. Indianapolis ha lo stesso score (6-6) di Texans e Titans. I Jets, invece, si confermano una delle peggiori squadre di Nfl e restano ultimi in AFC East.