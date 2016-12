Nfl: impresa Chargers, Broncos battuti ancora

14 ottobre 2016

Broncos irriconoscibili, San Diego può far festa. Nel Thursday Night della sesta giornata di Nfl, i campioni in carica di Denver - orfani di coach Kubiak, alle prese con i postumi di una violenta emicrania - si arrendono 21-13 in California e incassano la seconda sconfitta consecutiva. Ritrovano il successo invece i Chargers, che rischiano di subire un’altra clamorosa rimonta ma alla fine, seppur con un parecchia sofferenza, possono esultare.

Il ko di domenica scorsa ad Atlanta aveva mandato coach Kubiak in ospedale con una forte emicrania: ancora debilitato, è costretto a guardare i suoi uomini dal salotto di casa ma, visto quanto successo in campo, difficilmente sarà rimasto calmo. Al suo posto è andato Joe DeCamillis, coach degli special teams, che certo non porterà un bel ricordo del suo esordio da capo allenatore: dall’altra parte coach McCoy salva il posto, ma è andato vicinissimo da subire la quinta beffa stagionale. I suoi Chargers, al comando 21-3, si fanno recuperare ancora una volta nel quarto quarto e il quarterback Siemian, al ritorno dopo il problema alla spalla, ha addirittura a disposizione il lancio del possibile pareggio: finisce incompleto, i tifosi di San Diego possono tirare un sospiro di sollievo e mettere in cassa la seconda vittoria stagionale.