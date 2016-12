Nfl: i Falcons volano, New Orleans cade ancora

27 settembre 2016

Il monday night di Nfl fa registrare la terza sconfitta stagionale dei New Orleans Saints , che vengono battuti in casa da Atlanta con il netto punteggio di 45-32. Al Mercedes-Benz Superdome i Falcons spiccano il volo grazie ai tre touchdown di uno scatenato Tevin Coleman e alla saggia regia di Matt Ryan: per Atlanta è la seconda vittoria dopo quella, sempre in trasferta, ottenuta la scorsa settimana coi Raiders.

E pensare che la stagione dei Falcons era cominciata con l'inatteso ko interno contro Tampa Bay. Il calendario, da lì in poi, è stato piuttosto agevole: ma Atlanta gioca bene, soffre il giusto contro avversari non irresistibili e riesce ad innescare le sue frecce grazie alla gestione dell'esperto qb. Oltre a Coleman, ne giova anche Devota Freeman, mentre non è serata per la stella Julio Jones (solo una ricezione da 16 yards per lui). E' altrettanto chiaro, però, che coach Dan Quinn dovrà lavorare parecchio sulla difesa: nelle prime tre uscite stagionali, e contro avversari non di prima fascia, Atlanta ha sempre subito più di 20 punti. Settimana prossima ci sono i Panthers, gara da non fallire in ottica playoff. Playoff che sono invece un miraggio per New Orleans, alla terza sconfitta stagionale in altrettante gare: i Saints sembrano davvero una squadra senza capo né coda.