Nfl: Dallas Cowboys a vele spiegate

5 dicembre 2016

La Week 13 di Nfl vede ancora una volta i Dallas Cowboys miglior squadra della lega: la franchigia texana si impone per 17-15 in casa dei Minnesota Vikings e prosegue a vele spiegate il percorso verso la postseason, centrando l'11.a vittoria di fila. Completamente agli antipodi la stagione dei 49ers : è ko tecnico per Colin Kaepernick e compagni, che perdono anche contro i Bears (26-6). Alle spalle di Dallas ci sono sempre Raiders e Patriots.

11-1 il record di vittorie per la squadra di coach Garnett, che con Dak Prescott in regia al posto dell'infortunato Tony Romo macina punti e concede pochissimo agli avversari. Cowboys già sicuri di partecipare ai playoff, mentre nella NFC la corsa è apertissima: Seahawks, Lions e Giants sono le uniche franchigie con otto vittorie all'attivo. A proposito di Seattle, Wilson e compagni infliggono una pesante lezione ai Carolina Panthers di Cam Newton (finalisti dello scorso Super Bowl): al CenturyLink Field finisce 40-7 per i padroni di casa.



Continua la propria corsa New England (26-10 ai danni di Los Angeles), mentre i Raiders passano in casa contro i Bills per 38-24. Nella AFC North vittorie fondamentali per Pittsburgh Steelers e Baltimora Ravens. Ora la palla passa a New York Jets e Indianapolis Colts, che si daranno battaglia nel monday night.