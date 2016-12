Nfl: crollo Broncos, Panthers inarrestabili

14 dicembre 2015

Un super Khalil Mack guida la rimonta dei Raiders sui Broncos: dopo i primi due periodi il punteggio è 12-0, al termine dell'ultimo quarto è clamorosamente 12-15. Oakland resta in corsa, seppur sia ancora complicato, per i playoff. Gronkowski rilancia i Patriots, che ripartono dopo due sconfitte consecutive: a Houston finisce 27-6 per New England, che si prende la vetta di Conference e accede ai playoff. Complice anche la sconfitta di Cincinnati: gli Steelers per la quinta gara di fila firmano trenta punti. Per i Bengals suona il campanello d'allarme: infortunio al pollice destro per il quarterback Dalton. Regular season finita per lui.



Gli altri incontri della notte: Philadelphia supera Buffalo 23-20 (ritorno senza fortuna di McCoy), mentre per Green Bay è tutto facile con Dallas (28-7). Punteggio show per i Jaguars, che strapazzano i Colts con un sonoro 51-16 e per la prima volta firmano oltre 50 punti in stagione. Seattle vola, andando a vincere 35-6 a Baltimore. Infine i Chief trovano la settima vittoria di fila, ma con 5'' sul cronometro i Chargers erano a una yarda dalla meta del pareggio, poi sfumato.