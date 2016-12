Nfl: colpo Ravens, Steelers ko all'overtime

2 ottobre 2015

Colpo grosso dei Ravens, che nell'anticipo del venerdì notte della week 4, strappano il loro primo successo stagionale sul campo degli Steelers (di nuovo ko dopo la sconfitta all’esordio con i Patriots). A Pittsburgh finisce 20-23 per gli ospiti, che scacciano dunque l'incubo del 4-0 in partenza: decisivo per le sorti dei Baltimore è il piede caldo di Justin Tucker. Il numero nove firma il calcio che chiude l'overtime con 5:08 ancora da giocare.