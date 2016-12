Nfl: cadono i Broncos, Minnesota unica imbattuta

10 ottobre 2016

Dopo cinque giornate, Minnesota resta l'unica imbattuta in Nfl. Cadono infatti i campioni in carica di Denver, battuti in casa dalla sorpresa stagionale Atlanta, e perde pure Philadelphia, stesa di misura a Detroit. Così i Vikings, che travolgono senza problemi Houston, rimangono l’unica squadra senza sconfitte. Si rialza invece New England, che ritrova un super Brady dopo la squalifica e supera Cleveland, mentre non si fermano i pazzi Raiders.

Dopo aver battuto Carolina, Atlanta concede il bis e si prende lo scalpo anche dell’altra finalista dell’ultimo Superbowl: Denver paga a caro prezzo l’assenza di Siemian perché la matricola Lynch non si dimostra ancora all’altezza, così i Falcons si impongono 23-16 e fermano la striscia dei Broncos che non perdevano dal 20 dicembre scorso. Perde l’imbattibilità pure Philadelphia che, seppur con una partita in meno, fin qui aveva sempre vinto: deve arrendersi, nonostante una super rimonta, sul campo di Detroit, che col calcio a segno di Prater a 1’30” dalla fine sorride 24-23.



Si fermano Denver e Phila, ma non Minnesota, che non collezionava cinque vittorie al via dal 2009: tutto facile contro i malcapitati Texans che faticano in attacco, nei Vikings si conferma in gran forma Bradford. Ritorno da superstar invece per Tom Brady, che dopo le quattro giornate di squalifica si riprende i Patriots lanciando per 406 yards e i tre TD di Bennett: New England travolge così 33-13 Cleveland cancella lo scivolone con Buffalo. Record di 4-1 anche per Oakland che si conferma squadra pazza battendo 34-31 i Chargers, che buttano al vento un altro match.



Quarta vittoria infine pure per Pittsburgh e Dallas: gli Steelers, trascinati nuovamente da Roethlisberger, hanno la meglio 31-13 sui Jets, mentre i Cowboys, con un super Elliot, demoliscono Cincinnati 28-14. Nel posticipo domenicale infine Green Bay trionfa 23-13 e condanna i Giants alla terza sconfitta di fila, il monday night invece è Carolina-Tampa Bay. Gli altri risultati della notte: Baltimora-Washington 10-16, Indianapolis-Chicago 29-23, Miami-Tennessee 17-30 e Los Angeles-Buffalo 19-30.