Nfl: Broncos subito protagonisti, Panthers di nuovo ko

9 settembre 2016

Nella bolgia dello Sports Authority Field at Mile High esaurito in ogni settore, i Broncos fanno il loro ingresso trionfale dopo la conquista del Super Bowl ma iniziano col freno tirato lasciando spazio alle iniziative dei Panthers che si portano avanti sul 17-7 dopo due quarti. A questo punto della gara i campioni in carica della Nfl alzano una vera e propria barricata riuscendo a bloccare il qb di Carolina, Cam Newton (194 Yds, 1 Td e 1 intercetto), attraverso l'ottimo lavoro difensivo di Von Miller. Si arriva così al quarto parziale con i Broncos che mettono a segno 14 punti (due touchdown di Anderson) contro i 3 degli avversari. A quattro secondi dalla fine, però, si stava per concretizzare la beffa per i padroni di casa: field goal per i Panthers dalle 50 yards. Sul pallone va Gano che, dopo averne realizzati 4 durante l'incontro, fallisce quello decisivo.