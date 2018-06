Nba, Cleveland batte Boston in gara 7: LeBron James ancora alle Finals

28 maggio 2018

LeBron è imbattibile! Il Re trascina Cleveland alle Finals Nba: con 35 punti di James, i Cavaliers vincono gara-7 della Eastern Conference in casa dei Boston Celtics per 87-79. Per LeBron, in campo tutti e 48 i minuti, autore anche di 15 rimbalzi e nove assist, si tratta dell'ottavo accesso consecutivo alle Finals. Ai padroni di casa non sono bastati i 24 punti di Jayson Tatum e i 17 di Al Horford.

Il TD Garden deve inchinarsi a LeBron James, che chiude la porta in faccia a Boston portando la serie sul 4-3 in favore di Cleveland. I primi sette punti in cinque minuti per i Cavs portano tutti la sua firma, i Celtics sembrano però poco inclini a concedere sconti e volano senza quasi mai sbandare fino al 26-18 che segna la fine del primo quarto. Su una tripla di Smith le certezze di Boston iniziano però a vacillare, la mira diventa meno precisa e Cleveland si fa sotto fino a sfiorare il sorpasso già alla fine della seconda frazione, conclusa sul 43-39 grazie a una bomba di Brown, ma con i Celtics in evidente difficoltà.



La rincorsa dei Cavs è destinata a concludersi presto: LeBron James da fuori area porta il distacco al minimo, Green non è da meno e firma i punti del primo sorpasso a metà del terzo quarto, che arriva al suo epilogo sul 56-59 messo ancora a segno dal numero 23 di Cleveland con un tiro da tre.



Nell'ultima frazione i Celtics provano un'ultima volta a portarsi timidamente avanti, ma l’iniziativa viene prontamente rispedita al mittente e i Cavs volano fino al 79-87 finale che sancisce il dominio a Est. LeBron James, in campo tutti e 48 i minuti, chiude sfiorando la tripla doppia, con 35 punti, 15 rimbalzi e 9 assist. Brilla anche Green per Cleveland, grazie a un 5/5 da due e 19 punti complessivi. Per Boston non bastano Tatum e Horford, che chiudono rispettivamente con 24 e 17 punti.