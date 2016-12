Muhammad Ali: la salma è giunta a Louisville, venerdì funerali

6 giugno 2016

La salma di Muhammad Ali è giunta a Louisville, in Kentucky, la città natale del campione scomparso venerdì. Domenica di tributi col fratello di Muhammad, Rahaman Ali, che ha guidato un partecipato ricordo del pugile durante una funzione nella locale chiesa battista, non lontano dalla casa dove i due fratelli sono cresciuti. Louisville si prepara a ospitare un grande evento pubblico venerdì, per dare l'addio al suo cittadino.