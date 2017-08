Moto d'acqua, il campionato italiano sbarca all'Idroscalo

29 agosto 2017

Il Campionato Italiano Moto d’acqua è organizzato dalla Federazione Italiana Moto Nautica ed è l'unico l'unico riconosciuto dal CONI.

Sono previsti 4 tipi di circuiti:

SKI CIRCUITO – Moto d’acqua che si guidano in piedi; sono sicuramente le più tecniche da guidare, occorre un eccellente allenamento fisico e tanto equilibrio per essere un talento. Velocità oltre 100 km/h.

RUNABOUT CIRCUITO – Moto d’acqua decisamente più grandi e potenti che si guidano da seduti. Sono le più diffuse in quanto utilizzabili anche da due persone, ovviamente solo nell’uso diportistico. Velocità oltre 130 km/h.

FREE STYLE – Il vero spettacolo del settore, evoluzioni sempre più incredibili da parte dei piloti più esuberanti di tutto il Campionato; la loro esibizione raccoglie migliaia di persone sia dal vivo sia sui social.

ENDURANCE – Questa è la più dura delle discipline, i piloti si sfidano con moto d’acqua da 130 km/h in circuito basato esclusivamente sulla velocità e sulla durata; partecipano a questa categoria i piloti più allenati e pronti a resistere contro ogni avversità.



Il campionato italiano Moto d'acqua, a cui partecipano piloti di tutte le età con esperienze diverse,e che rappresenta una delle più significative e attraenti attività della motonautica in tutto il mondo, ha preso il via il 6 maggio scorso con la prima tappa a Eraclea Marina (Catanzaro e Brindisi le altre due tappe).



Dopo le prime tre tappe del campionato la classifica per la categoria SKI F1 vede al comando Alberto Monti, la categoria SKI F2 è dominata da Daniele Piscaglia e SKI F3 da Fabrizio Calzi. Lorenzo Benaglia guida la classifica RUNABOUT F1, Angelo Bertozzi la RUNABOUT F2, Pier Paolo Terreo la RUNABOUT F3 e Marcantonio Olivieri la RUNABOUT F4. In testa alla categoria ENDURANCE c'è Antonio Tadiello mentre la categoria FREE STYLE è guidata da Roberto Mariani.



Tra i campioni e i veterani in gara c'è Giorgio Viscione, veterano con 15 anni di esperienza, presidente della Commissione Italiana Moto d’Acqua per la Federazione Italiana Motonautica con cui condivide l'obiettivo di avvicinare il pubblico a questo mondo che definisce fantastico e incredibilmente affascinante.