Morte Dall'Aglio, la procura parla di "omicidio colposo" e di più indagati

8 agosto 2017

Ci sono ancora molte cose da chiarire sulla morte improvvisa di Mattia Dall'Aglio, il 24enne atleta in passato nel giro della nazionale di nuoto. Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, i magistrati, il capo della procura di Modena Lucia Musti e il sostituto Katia Marino, hanno aperto un fascicolo per omicidio colposo iscrivendo una persona nel registro degli indagati.



Giovedì sarà effettuata l'autopsia disposta dal magistrato. Servirà a stabilire se davvero Dall'Aglio è deceduto per un malore. Sembra che l'atleta cadendo abbia battuto la testa, se è così si dovrà stabilire se è stato invece l'urto a provocarne il decesso. Il fascicolo è in mano al sostituto Katia Marino e ci sarebbero già uno o più iscritti. A spiegarlo il procuratore capo di Modena Musti:"La procura ha aperto un fascicolo a seguito della morte del nuotatore, l'ipotesi per cui si lavora è l'omicidio colposo e daremo anche degli avvisi di garanzia ad uno o più indagati".