Mondiali paralimpici di scherma: oro per Bebe Vio nel fioretto a squadre

11 novembre 2017

Un altro trionfo azzurro ai mondiali paralimpici di scherma in corso a Fiumicino, un'altra medaglia d'oro per Bebe Vio. La campionessa

In semifinale le azzurre avevano superato Hong Kong con il punteggio 45-39. "Bellissimo, siamo felicissime, lo volevamo veramente tanto. Era il nostro sogno vincere un mondiale. Dopo l'Europeo ci mancava e magari poi vinciamo anche l'Olimpiade, se Loredana non va in pensione prima..." scherza Bebe Vio. "Ci siamo allenate tanto, con la testa c'eravamo e anche la rabbia c'era tutta. Abbiamo tirato come sappiamo fare" ha aggiunto l'atleta azzurra.