Mondiali nuoto Kazan, Paltrinieri in finale nei 1500

8 agosto 2015

Reduce dall'argento negli 800 e segnalato in forma strepitosa, Gregorio Paltrinieri non tradisce le attese e si qualifica per la finale dei 1500 stile ai Mondiali di Kazan strappando il miglior tempo delle batterie in 14'51"04. Secondo crono per lo statunitense Connor Jaeger (14'53"34), terzo il cinese Sun Yang (14'55"11). Quinto posto per l'Italia nella finale della 4x100 stile libero mista (Orsi, Magnini, Pellegrini, Ferraioli).