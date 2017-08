Mondiali Atletica: Gatlin re, Bolt 3° nei 100 metri

Usain Bolt ha fallito l'ultima recita della sua splendida carriera, ma nonostante il terzo posto finale è stato il più osannato dal pubblico. Sembrava tutto pronto per l'addio alla sua gara con una vittoria, ma il giamaicano è stato beffato dai due statunitensi: lo storico rivale Gatlin e il nuovo che avanza Coleman. Una sorpresa per molti visto che Bolt era il grande favorito della vigilia: in finale, però, qualcosa è andato storto. Troppa tensione, forse. La solita partenza lenta non è stata seguita dalla mostruosa progressione a cui eravamo abituati. Negli ultimi 40 metri non è stato in grado di fare la differenza e ha dovuto accontentarsi del bronzo. Cadono anche gli dei, ma l'ovazione finale ha reso omaggio all'uomo che ha riscritto la storia dei 100 metri e ha fatto risplendere l'atletica leggera.



Ha vinto l'eterno secondo. Quel Justin Gatlin che poi ha voluto zittire il mondo portando l'indice alla bocca. Una vittoria di rabbia e poi il lungo abbraccio con Bolt. I due nemici si sono chiariti, un gesto che vale molto più di mille parole. Lo statunitense ha così vendicato la sconfitta di Pechino 2015 e a sopresa è diventato il nuovo Re dei 100 metri. Medaglia d'argento per Coleman che dopo il miglior tempo nelle semifinali è stato beffato per soli due millesimi dal connazionale. Quarto posto peril giamaicano Blake.