Mondiale rugby: il XV dell'Italia contro la Francia

17 settembre 2015

Gli acciacchi di capitan Parisse e gli infortuni di Morisi e Garcia hanno costretto il ct a scelte più o meno obbligate con Sarto-Venditti confermati ali, Allan-Gori in mediana e Minto-Zanni flanker. "Vunisa al posto di Parisse è l'alternativa con più esperienza come numero 8. Zanni ha giocato troppe poche partite nel ruolo per rischiarlo in un'occasione così difficile". Intorno all'Italrugby c'è un po' di tensione ma il ct Brunel non ha voluto rispondere alle critiche di Mirco Bergamasco, che lo ha accusato di non parlare coi giocatori: "Mi hanno fatto leggere solo un titolo, quel che ha detto non mi interessa. Il nostro pensiero è al campo e il riferimento è la partita di Cardiff dove abbiamo rimesso a posto le basi del gioco. Dobbiamo migliorare la disciplina perché nel secondo tempo col Galles abbiamo concesso punti facili e alla fine abbiamo perso".

Battere la Francia non è mai facile, ma l'Italia ci proverà: "Non possiamo pensare di batterli senza imporre qualcosa all'avversario. Dovremo essere forti in difesa e inventare qualcosa palla in mano, trovando soluzione efficaci. L'assenza di Parisse pesa, ma mi aspetto una risposta di squadra e non solo dai senatori perché dobbiamo dimostrare di essere competitivi. Per me la sfida con la Francia - ha concluso Brunel - è sempre speciale. L'ho già battuta due volte, non mi dispiacerebbe farlo per la terza volta".

IL XV ITALIANO SCELTO DA BRUNEL

McLean; L. Sarto, Campagnaro, Masi, Venditti; Allan, Gori; Vunisa, Minto, Zanni; Furno, Geldenhuys; Castrogiovanni, Ghiraldini, Aguero. A disposizione: Manici, Rizzo, Cittadini, Bernabò, Favaro, Palazzani, Canna, Bacchin.