MMA, Conor McGregor perde la testa: assalto a un bus e rissa, si consegna alla polizia

6 aprile 2018

Senza senso, con una violenza e una rabbia devastanti. Conor McGregor, campione dei pesi leggeri UFC, ha letteralmente perso la testa. È successo tutto a New York, al termine dell'incontro con la stampa dei combattenti in vista di UFC 223, un evento di arti marziali miste in programma il 7 aprile al Barclays Center. Uno screzio davanti ai microfoni tra Khabib Nurmagomedov e Artem Lobov, quest'ultimo sparring partner di McGregor, ha scatenato la furia dell'irlandese.



Secondo una delle ricostruzioni Nurmagomedov aveva insultato Lobov, definendolo un "pisciasotto". Un fatto che ha mandato su tutte le fure McGregor, che è partito alla ricerca del russo, che era già a bordo del bus con gli altri combattenti, pronto a lasciare l'impianto. Come testimoniano i video diffusi da Tmz, McGregor, accompagnato da almeno 20 persone del suo staff, ha prima scagliato un carrello da trasporto contro il bus, causando la rottura di un vetro e il ferimento di diverse persone a bordo: Michael Chiesa, altro famoso combattente, è finito in ospedale con una ferita al volto.



La rabbia dell'irlandese non si è placata, e con la sua quella delle persone a lui vicine, che hanno partecipato all'assalto al bus. Nella concitazione ha provato a lanciare anche una transenna, ma è stato fermato dalla sicurezza. Sono stati attimi di pura follia, con molte persone nel garage dell'impianto coinvolte. Per ore non si sono avute notizie di McGregor, con la polizia sulle sue tracce. Poi, come riportano i media statunitensi, si è consegnato. L'accusa è di aggressione e condotta criminale.