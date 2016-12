MLB, Liriano colpito al volto dalla pallina: è grave

21 marzo 2016

Sono momenti di apprensione a Milwaukee per le condizioni di Rymer Liriano, giocatore di baseball dei Brewers. Di turno al box, Liriano è stato colpito al volto dalla pallina lanciata da Matt West dei Los Angeles Dodgers. Il giocatore è stato subito trasportato in ospedale ed è in gravi condizioni dopo aver riportato diverse fratture al viso. "E' cosciente, ma è una cosa seria" ha comunicato il tecnico dei Brewers, Counsell.