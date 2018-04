Mike Tyson torna sul ring? Il wrestling lo chiama

31 marzo 2018

Mike Tyson resta un combattente. Anche a 52 anni "suonati". L'ex pugile, per anni re dei pesi massimi, è pronto a tornare sul ring, ma su un ring diverso da quello sul quale è diventato leggenda. L'ex campione americano, infatti, è pronto a diventare un grande della World Wrestling Entertainment (WWE) 20 anni dopo aver partecipato a WrestleMania 14.

"Iron Mike", nel 1998, partecipò allo "Showcase of the Immortals" per l'incontro tra Stone Cold Steve Austin e Shawn Michaels. Anche grazie alla sua presenza l'evento fu un grandissimo successo. Lui, adesso, pensa al ritorno: "Sono sempre disposto a tornare, adoro la WWE. Mi piacerebbe molto".