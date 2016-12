Mike Tyson messo ko da un... Hoverboard

29 dicembre 2015

In Australia, Stati Uniti e Gran Bretagna è il gadget del momento, ma l'Hoverboard è un giocattolo-mezzo di trasporto non ancora in conformità con gli standard di sicurezza. Se ne è accorto anche Mike Tyson, che lo ha preso in prestito dalla figlia finendo miseramente ko. Non su un ring, ma nel salotto di casa sua. "Mi sembrava un'ottima idea andare sull'Hoverboard di mia figlia - ha cinquettato l'ex pugile - Ma immagino non lo sia stata".