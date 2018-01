Mike Tyson diventa produttore di marijuana in California

2 gennaio 2018

Mike Tyson non smette mai di stupire. Il 51enne ex campione del mondo di pugilato ha deciso di produrre marijuana in California. Dal primo gennaio 2018 in California è diventato legale vendere marijuana a scopo ricreativo: è il risultato del referendum sulla legalizzazione della cannabis che si era tenuto l`8 novembre 2016.

Dalla notte di Capodanno in tantissimi si sono messi in coda per comprare marijuana e altri prodotti che la contengono, come biscotti e lozioni. E Tyson non ha perso tempo decidendo i aprire un ranch da 40 acri, situato 60 miglia a sud-ovest della Death Valley. Sarà prevista anche una scuola che insegnerà ai coltivatori come ottenere il massimo dai ceppi coltivati. Negli Stati Uniti 29 Stati consentono l`utilizzo della cannabis a fini medici e sette di questi hanno legalizzato anche l`uso ricreativo. In Colorado l`ex ciclista Floyd Landis è diventato produttore di marijuana.