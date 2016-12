Mayweather: "Pacquiao è un perdente frignone"

Il match del secolo continua a far discutere. Il vincitore Floyd Mayweather è andato ancora all'attacco di Manny Pacquiao: "E' un perdente frignone, un vigliacco". Il 38enne americano, mondiale dei welter Wbc, Wba e Wbo, non ha digerito le parole del filippino su un presunto infortunio che non lo ha fatto combattere al 100%: "Era veloce, utilizzava il destro come il sinistro: potente e veloce. Scuse, scuse, scuse...".