Mayweather è sempre Mr Money: scommette e vince 830mila dollari

19 maggio 2015

Floyd Mayweather è uno stile di vita. O come recita il brand ispirato da lui (non a caso chiamato The Money Team ), " the rich lifestyle ". Non che non ce ne fossimo accorti, dopo la borsa da 120 milioni di dollari portata a casa per l'incontro del secolo con Pacquiao, ma anche stavolta Mr Money ha colpito fuori dal ring. Ha scommesso 350mila dollari (praticamente spiccioli) sull'incontro di pugilato Monroe-Golovkin e su 3 partite dei playoff NBA.

L'esito, facilmente deducibile, è stato subito condiviso via Twitter: "Gli ultimi 4 giorni sono stati grandiosi. Ho fatto soldi guardando le performances degli altri". Prima l'annuncio, poi le cifre nude e crude: "Non faccio niente gratis. Ho puntato 350mila dollari e sono uscito con 827.272,73". Che poi, a voler fare il calcolo, sono 2,36 volte la posta. Come dire, giocate 10 euro e ne guadagnate 13. Peccato che per seguire "the rich lifestyle" bisogna metterne almeno 350mila.