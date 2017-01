Marcialonga Legends “live” con ENDU

28 gennaio 2017

Grazie al servizio Smartrack, ENDU permetterà di seguire dal vivo tutta la corsa dei dieci “Senatori” che parteciperanno alla loro 44esima edizione della Marcialonga Skiing, in programma domenica 29 gennaio 2017 in Val di Fassa e Val di Fiemme. Fabio Lunelli, Costantino Costantin, Luigi Delvai, Luciano Bertocchi, Aulo Avanzinelli, Giovanni Mariani, Marco Aurelio Nones, Armando Zambaldo, Ivo Andrich e Odillo Piotti hanno percorso 2848,50 km e partecipato a 43 edizioni della manifestazione trentina.



Quella di quest’anno sarà la loro 44esima volta sugli sci a Cavalese, proprio come 44 sono le edizioni della Marcialonga Skiing. Per seguirli basterà collegarsi a www.endu.net , cercare la Marcialonga Skiing tra gli oltre 5000 eventi presenti su ENDU e accedere alla sezione live tracking: dal via i Senatori saranno subito “live”. Sarà possibile selezionare il “senatore” preferito oppure fare “zapping” dall’uno all’altro e tutto questo comodamente da casa o dalla linea di arrivo. Un appuntamento unico e imperdibile.

www.marcialonga.it



ENDU

ENDU è il nuovo sport network per la comunicazione e la condivisione di informazioni, servizi ed esperienze dedicata all’ENDUrance e all’outdoor sviluppato da Engagigo srl, una start-up innovativa con sedi a Parma e a Predazzo (TN). Running, ciclismo, triathlon, sci... ENDU è rivolto agli appassionati ma anche alle società sportive, agli organizzatori di eventi e a tutti i soggetti interessati.

www.endu.net | redazione@endu.net



Smartrack

RaceTrack e RaceControl sono i sistemi messi a punto da Smartrack per seguire dal vivo gli eventi sportivi. Grazie a un dispositivo mobile di tracking e a una piattaforma WEB dedicata l’atleta e/o la flotta dell’organizzazione possono essere seguiti “live” in ogni momento e in qualsiasi luogo attraverso Internet. Un servizio a valore aggiunto per l’evento sportivo in grado di aumentare la sicurezza e la spettacolarità delle gare sportive.

www.smartrack.it | info@smartrack.it