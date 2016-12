Malagò: "Crisi Federica-Filippo? Andateci piano..."

14 dicembre 2016

La rottura tra Federica Pellegrini e Filippo Magnini potrebbe non essere definitiva. Lo ha sostenuto oggi il presidente del Coni Giovanni Malagò in visita nella città di Savona per un progetto legato agli sport in acque libere. "Prima di parlare di rottura, sinceramente aspetterei" ha detto Malagò, che comunque non teme ripercussioni né sulle convocazioni né sulle prestazioni degli atleti.



"Li conosco entrambi molto bene, e tra l'altro sono due atleti della stessa squadra, l'Aniene. Federica ha già dimostrato di andare come nessuno forse si immaginava ai mondiali in vasca corta, e Filippo è un cavallo di razza", ha spiegato Malagò che poi ha ribadito: "Quindi andrei piano prima di arrivare a certe conclusioni".