Malagò a Mattarella: "Aspiriamo a un domani a cinque cerchi, no ai pregiudizi"

28 settembre 2016

"L'Italia sportiva - ha proseguito il numero uno dello sport italiano - non vuole mai essere sconfitta. In un unico afflato, un unico respiro. Oggi sono qui campioni di vita e fuoriclasse sul campo, che insegnano che ogni obiettivo è possibile, sono lo spot più efficace di un'Italia fiera che non ha timore di nuove sfide da affrontare con lungimiranza". Poi rivolgendosi direttamente al Capo dello Stato: "Presidente, lei fa parte della nostra squadra. La sua vicinanza sa toccare il cuore, gratificando questi campioni che sono un mirabile esempio di professionalità, passione e senso di appartenenza. A Rio abbiamo dimostrato che siamo un Paese che quando vuole sa fare squadra. Qui ci sentiamo a casa nostra circondati da affetto e considerazione che vanno oltre gli schemi istituzionali. Abbiamo qui atleti che hanno mostrato storie splendenti, ci hanno fatto sognare ed emozionare portando nel mondo il nome dell'Italia. Per la prima volta sono qui presenti anche i quarti classificati perché lo sport non è solo vittorie, anche loro fanno parte dell'Italia che vince".



MATTARELLA: "VOI SIETE LA NOSTRA BANDIERA"

"Oggi riconsegnate il tricolore, ma con i Giochi di Rio siete stati voi la nostra bandiera. E continuerete ad esserlo": Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando ai medagliati azzurri di Olimpiadi e Paralimpiadi a Rio 2016.