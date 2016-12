Maiorca come Bonatti, eroi dei "due mondi"

Il confronto può sembrare enorme, ma Enzo Maiorca ha rappresentato per il mare ciò che prima di lui aveva fatto Walter Bonatti con la montagna. Siciliano esplosivo uno, lombardo più pacato l’altro. Enzo aveva scelto di confrontarsi con la profondità, Walter aveva vissuto la sua sfida andando verso l’alto. In comune la solitudine contro gli elementi, acqua e roccia da affrontare come in un confronto primordiale.

Walter era di appena un anno più vecchio e incrociò per un breve frangente le sue imprese con quelle di Enzo. Infatti Walter abbandonò la montagna quando i record di Enzo iniziavano a riempire le pagine dei giornali, ad avere addirittura telecamere e riflettori accesi in diretta per i suoi tentativi.



In comune – oltre al senso della sfida – Walter e Enzo avevano la capacità di farci sentire grandi. Un ricordo fatto di sequenze ormai sgranate che solo i più vecchi ricordano, con tanta nostalgia e un retrogusto amaro per quel poco che è rimasto per chi è arrivato dopo.