Magnini: "Sono stato abbastanza in acqua. Forse smetto..."

23 marzo 2017

"Anche io ho voglia ogni tanto di fare qualcos'altro, sono stato abbastanza in acqua". Filippo Magnini, 35 anni, confessa ai microfoni di 'Tutti convocati' su Radio24 che potrebbe chiudere la sua carriera agonistica. "Tra due settimane abbiamo i nostri Trials, le nostre qualifiche per i Mondiali, a Riccione e li si comporrà la squadra che andrà a Budapest a luglio. Spero di far parte della squadra, di riuscire a qualificarmi". "Non si inizia mai un anno pensando che sia l'ultimo, però ogni tanto ci penso", ha rivelato. "Quindi vediamo fino al Mondiale e poi step by step, potrebbe essere anche l'ultimo".