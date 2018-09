Magnini, che paura: investito da un'auto, "è andata bene"

30/09/2018

Paura per l'ex campione di nuoto Filippo Magnini, finito in ospedale dopo un incidente in moto. E' stato lo stesso atleta pesarese a raccontarlo pubblicando una foto sui social che lo ritrae in ospedale con un braccio fasciato. Nel post su Instagram Magnini scrive: "Oggi speravo di divertirmi, ma un auto che non dava la precedenza mi ha tagliato la strada! Risultato polso ingessato e grossa botta/ematoma diciamo sotto il bacino! Qualcuno mi ha detto... 'sei stato fortunato!' E io: 'SI'. Ma a dire la verita' non mi è andata bene! Io ero in moto, passavo con il semaforo verde e non mi sento fortunato ad essere stato preso da un auto! Sicuramente poteva andare peggio, quello si, molto peggio e qui dico che mi è andata bene... ma fortunato no! Ragazzi 1000 occhi in strada sempre, perché potete farvi male ma sopratutto fare male!".