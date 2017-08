Lotta, Mondiali: Frank Chamizo trionfa nei 70 kg

26 agosto 2017

Uno straordinario Frank Chamizo conquista la medaglia d'oro ai Mondiali di Lotta di Parigi. L'azzurro, campione europeo in carica nella categoria 70 kg e già campione del mondo dei 65 kg nel 2015, aggiunge un altro titolo al proprio palmares superando in finale per 8-0 lo statunitense James Malcolm Green, bronzo mondiale 2015 e campione panamericano. Per Chamizo si tratta del primo titolo iridato vinto nella nuova categoria di peso dei 70 kg scelta dopo il bronzo nei 65 kg conquistato a Rio 2016.