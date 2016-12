Lo sport nel 2016: ecco gli eventi

1 gennaio 2016

Il 2016 e lo sport. Europei di calcio in Francia dal 10 giugno al 10 luglio e Olimpiadi in agosto a Rio de Janeiro. Questi gli avvenimenti clou del nuovo anno. Poi Europei di nuoto, pallanuoto, atletica, lotta, ginnastica artistica e ritmica e canottaggio. Cui faranno da cornice i consueti appuntamenti con il grande tennis (Wimbledon, Roland Garros, Us Open e Internazionali d'Italia), il ciclismo (Tour de France, Giro d'Italia), le gare di Formula 1 e MotoGP.