LII Superbowl, Justin Timberlake si esibirà nell'half time show

27 settembre 2017

Sarà Justin Timberlake a intrattenere il pubblico del prossimo SuperBowl , in programma il 4 febbraio 2018 allo U.S. Bank Stadium di Minneapolis , nell'half time show. Il cantante tornerà sul palco del più importante evento sportivo americano a distanza di 14 anni dal famoso duetto con Janet Jackson , ma questa volta sarà l'unico performer. Sono state smentite, quindi, le voci che lo indicavano in coppia con il rapper Jay-Z .

Il 36enne era già apparso l'anno scorso al 51° Vince Lombardi Trophy, quello dell'incredibile rimonta dei New England Patriots di Tom Brady sugli Atlanta Falcons, durante un annuncio pubblicitario insieme a Christopher Walken, recitando una versione drammatica della sua hit Bye Bye Bye ai tempi degli NSync.



I fan americani ricordano ancora il "nipplegate" per la performance di Rock Your Body. L'ultimo verso della canzone dice "Scommetto che quando questa canzone sarà finita, tu sarai nuda" e, nel pronunciarla, Timberlake strappò per sbaglio il reggiseno della Jackson, mostrando in mondovisione un capezzolo della sorella di Michael e costringendo il broadcaster a cambiare inquadratura e oscurare la scena. Timberlake si scusò, spiegando che si trattava di un incidente perché avrebbe dovuto strappare soltanto il corpetto della cantante, ma a causa di un "malfunzionamento del costume di scena" la situazione precipitò.



Il prossimo 4 febbraio, esattamente 14 anni e 3 giorni dopo, non ci sarà questo rischio, ma la solita ansia per una prestazione che verosimilmente verrà vista da un miliardo di persone in tutto il mondo e il confronto con Lady Gaga che lo scorso 5 febbraio alla fine del secondo quarto si esibì davanti al pubblico dell'NRG Stadium di Houston.