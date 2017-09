Le Olimpiadi del futuro: Parigi 2024 e Los Angeles 2028

13 settembre 2017

Non c'erano dubbi e ora è arrivata anche l'ufficialità. Le Olimpiadi del 2024 si terranno a Parigi, mentre quelle del 2028 saranno a Los Angeles. L'annuncio è arrivato a Lima, in Perù. Nel luglio scorso il Comitato Olimpico Internazionale aveva deciso di assegnare contemporaneamente a settembre entrambe le edizioni dei Giochi. La capitale francese, che ha già ospitato due Olimpiadi, tornerà a organizzare i Giochi a cento anni di distanza dall'ultima volta, nel 1924. La metropoli statunitense invece organizzerà le Olimpiadi per la terza volta dopo il 1932 e il 1984.