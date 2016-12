La passione oltre ogni limite

8 giugno 2016

Einstein diceva che chi dice che è impossibile non dovrebbe disturbare chi ce la sta facendo. Nessuno disturbi Fabrizio allora, che all’età di 18 anni, dopo un brutto incidente in moto ha perso la gamba. Mesi e mesi in ospedale, per poi passare da un medico all’altro, da una diagnosi all’altra. Ma niente e nessuno ha scoraggiato il suo carisma, e la sua voglia non solo di ritornare a camminare, a muoversi, ma soprattutto di tornare in acqua, e riprendersi il suo più grande sogno, la sua più grande passione: il surf. Tutto questo grazie ad una protesi.



Fabrizio ha partecipato a contest internazionali molto importanti e all'età di 33 anni ora sogna le Olimpiadi ed ha tanti nuovi progetti che bollono in pentola.