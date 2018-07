La follia dell'atleta: si aggrappa ai pantaloncini dell'avversario

07/07/2018

Incredibile episodio sulla pista d'atletica di Losanna, in Svizzera. Il fatto è avvenuto durante la gara maschile dei 5000 metri dello IAAF Diamond League, una serie di meeting internazionali di atletica leggera. Colpevole il mezzofondista etiope Jomif Kejelcha che, nei pressi del traguardo, si è aggrappato ai pantaloncini del connazionale Selemon Barega, in quel momento in testa. Ad approfittare dell' "incidente" Birhanu Balew che ha superato entrambi. Tra Kejelcha (il colpevole) e Barega (la vittima) a fine gara sono volate parole grosse.