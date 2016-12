L'impresa di Jacopo Bugatti: la traversata dell'Adriatico col paddle

18 maggio 2016

Jacopo Bugatti, nel 2014 ha compiuto una grande impresa da "Iron Man", ovvero la traversata dell'Adriatico, dalla costa croata all'Italia, in solitaria a bordo del suo SUP (Stand Up Paddle). Parleremo della sua prossima impresa, ancora più grande, in programma per il prossimo giugno: il percorso sarà allungato di 100 chilometri, e per battere il record Jacopo dovrà farlo senza fermarsi o con soste di non più di cinque minuti.