L'annuncio di Bebe Vio: "Ho preso la patente"

5 febbraio 2018

Nuovo traguardo raggiunto per Bebe Vio, che oggi ha preso la patente e ha voluto condividere l'importante risultato con tutti i suoi followers su Instagram e Facebook. "Tranquilli, vi terrò aggiornati sulle città dove andrò, così potrete scappare in tempo", scherza la pluricampionessa paralimpica, che poi aggiunge: "Questa patente la dedico a tutte le persone che mi prendevano in giro per le bocciature alla teoria... Grazie ragazzi".