Justin Bieber, partita di hockey a Milano prima del concerto

20 giugno 2017

Protagonista agli I-Days 2017 all'Autodromo di Monza con il concerto di domenica 18, Justin Bieber non ha voluto mancara all'usanza classica prima dei concerti: giocare a hockey. Così sabato 17 con il suo entourage ha contattato l'Agorà Milano, prenotando la pista di ghiaccio per due ore. Il cantante canadese, con la sua classica maglia nera dei Los Angeles King, è sceso sul ghiaccio per una partitella con i ragazzi delle giovanili dei Diavoli Rossoneri di Sesto San Giovanni. Poi foto di gruppo e pizza e birra offerta per tutti.