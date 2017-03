Ippica, rapiti Unicka e Vampire Dany: su Facebook una pagina per ritrovarli

9 marzo 2017

Resta ancora avvolto dal mistero il rapimento di Unicka e Vampire Dany, i due cavalli trottatori rapiti il 6 marzo 2017 dal loro centro di allenamento a Staffoli (Pisa). Unicka, vincitrice sin qui di 13 delle 15 corse disputate in carriera e di 560.408 euro in soli premi al traguardo, è considerata l'erede di Varenne mentre Vampire Dany è uno dei puledri di punta delle generazione 2014, vincitore del Gran Criterium. Su Facebook è stata creata la pagina "Riportamoli a casa!" affiché, chiunque avesse qualsiasi informazione utile per il ritrovamento, possa condividerla o comunque metterla a disposizione.