Ippica, l’Orsi Mangelli è francese: vince Charly Du Noyer

1 novembre 2015

Corsa spettacolare sin dalla chiusura delle ali dell’autostart: Tango Negro approfitta della ottima posizione per stringere subito sulla sinistra, lascia passare per pochi metri Photo Lavec (che impone un’andatura molto elevata per i primi 250 metri, sforzo eccessivo pagato con l’ultimo posto finale) ma poi si riprende subito la prima posizione. In retta opposta si fa vedere Charly Du Noyer che si porta in prima posizione, Tango Negro gli si mette a ruota, nella seconda curva esce di scena uno dei favoriti, Flashback, che passa all’andatura di galoppo e viene squalificato.Il gruppo prosegue compatto, non si registrano particolari spunti, si arriva all’ultima curva e si fa vedere Timone Ek che tenta l’assalto in terza ruota e al centro della pista. Il driver Julien Lebourgeois chiama Charly Du Noyer allo sforzo finale, Tango Negro non si stacca ma non riesce neppure ad affiancare il francese, al centro Timone Ek recupera metri che servono solo a superare Tango Negro, sul palo d’arrivo passa prima Charly Du Noyer. Il piazzamento di Tango Negro e Timone Ek è comunque una conferma del valore di questi giovani trottatori italiani, dopo la delusione del Derby quando entrambi erano stati squalificati per rottura.

Nella giornata di trotto a La Maura, i colori italiani sono stati difesi nel Gp Orsi Mangelli Filly, corsa di Gruppo 2 per sole femmine di tre anni, vinto a sorpresa da Talisker Horse, guidata da Alessandro Gocciadoro, che ha battuto tutti i favoriti a cominciare da Teorema Om, seconda classificata, e Tessa Ob Sonic, terza.

Alla prima edizione del Gp Orsi Mangelli ospitata dall’ippodromo del trotto La Maura hanno assisto più di 4mila spettatori: erano presenti tra gli altri Gabriele Del Torchio, presidente e amministratore delegato di Snai e presidente della Società Trenno, e Alessandro Viani, presidente dell’Associazione nazionale allevatori cavallo trottatore, Luca Rocca, presidente di proprietari trotto Lombardia, e Piero Eigenmann, presidente allevatori trotto Lombardia, Gustavo Matarazzo, presidente gentleman club Lombardia.