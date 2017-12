In Action: Women2women, progetto dedicato alle donne

In questo video vi racconto un progetto a cui sono stata invitata a partecipare. Women2Women coinvolge sciatrici appassionate e fa vedere il mondo dello sci proprio attraverso gli occhi delle donne. Quindi non solo neve, sci e scarponi ma anche la cura di sè e del proprio benessere. Qui siamo a Kaprun, in Austria, stazione sciistica rinomata e spettacolare. Buone feste e buone sciate.