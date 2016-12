In action con Denise: il Bike Shop Test

14 novembre 2016

Ecco il video dell'ultima tappa del Bike Shop Test: dopo Milano e Bologna è stata la volta di Roma. Quale città migliore per provare le novità in ambito di mobilità? Stiamo parlando dell' e-bike, la bicicletta con la pedalata assistita, nuovo modo di muoversi e di spostarsi facilmente, non solo nel traffico, ma anche su sentieri, salite e discese. Altre protagoniste della giornata romana le bici da strada, le mountain bike e le city bike.



l tour 2016 di Bike Shop Test volge al termine con numeri sempre più alti, che hanno visto oltre 4000 visitatori compiere circa 6500 test durante i tre weekend dell’evento. Per il 2017 le aspettative aumentano: saranno cinque le tappe che attraverseranno l’Italia, portando un programma sempre più ricco a tutti gli appassionati delle due ruote.