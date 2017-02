In Action con Denise: AreaEffe

7 febbraio 2017

Denise ci porta alla scoperta dell'AreaEffe, lo snowpark per gli appassionati del freestyle che si trova a Pila, nel cuore della Valle d'Aosta. Uno skiresort che investe sempre più negli Action Sports. L'AreaEffe è diventato un punto di riferimento per la scena Freestyle del Nord Ovest Italia e non solo. Oggi ospita eventi di richiamo nazionale ed internazionale e video photo shooting dei team più importanti del panorama Snowboard e Freeski.