Ifl, Superbowl 2015: Seamen campioni, Parma si inchina

4 luglio 2015

Sesta finale consecutiva per Parma (10-2 nella regular season) con i Panthers reduci dal successo in semifinale con Bolzano, mentre i campioni in carica di Milano nel turno precedente hanno superato per 20-25 i Rhinos al termine di un accesissimo derby. Il solco decisivo Milano lo scava già nel primo quarto, con Di Tunisi sugli scudi: due touchdown per il wide receiver arrivato dai Blacks Rivoli su doppio td pass del quarterback Jonathan Dally. All'intervallo lungo i Panthers vanno al riposo sotto 14-0, con gli uomini di Papoccia che si svegliano troppo tardi: nella parte alta dell'ultimo periodo Finadri si beve 60 yards per aprire la strada alla corsa vincente di Malpeli Avalli (14-7 dopo il kick vincente di Diaferia), ma Di Tunisi prima con un field goal (17-7) e Binda (mvp del Superbowl XXXIV) con un touchdown ricacciano indietro gli avversari e consegnano di fatto il titolo ai blue navy. Inutile la fiammata finale di Martinek, che con chiude in end zone contribuendo solamente a diminuire lo svantaggio per gli emiliani. Altra delusione per Parma, per i Seamen un altro pezzo di argenteria da mettere in bacheca.