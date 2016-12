I segreti dello sci alpinismo secondo Natalia Mastrota

30 marzo 2016

Una giornata sulla neve, e a Prato Nevoso ne ha fatta a volontà, per parlarvi di uno sport invernale sempre più praticato: lo sci alpinismo. Lo ha fatto Denise Dellagiacoma intervistando la giovane promessa e appassionata di questa disciplina Natalia Mastrota, figlia d'arte di Giorgio Mastrota e Natalia Estrada. Lo sci alpinismo consiste nel muoversi in montagna sia risalendo le piste o i fuori pista, grazie all'utilizzo di attrezzatura apposita: sotto agli sci vengono applicate delle pelli sintetiche, che vengono poi tolte per le discese, effettuate sia in pista che su neve fresca.