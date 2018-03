Hockeysta simbolo delle mamme nello sport: allatta nello spogliatoio

29 marzo 2018

Grande il plauso ma anche tante le critiche che Small ha ricevuto attraverso i commenti postati sui social media. "Mi sono lasciata fotografare mentre allattavo, perché vorrei che fosse considerata una cosa normale e l'unico modo è dimostrare che può essere fatto ovunque, in qualunque momento", ha commentato l'hockeysta, che dopo il parto è tornata sul ghiaccio nel weekend.



"Ho ripreso a giocare lo sport che ho praticato per tutta la vita - ha aggiunto Serah, - ma ho capito quanto sia diverso il mio corpo ora. Mi sono sentita più lenta e persa all'inizio, sul ghiaccio. Il mio corpo non stava facendo le cose che il mio cervello pensava potesse fare. Ma non sono mai stata più orgogliosa di me stessa e del mio corpo".