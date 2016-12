Hockey ghiaccio, arbitro muore colpito dal disco

13 settembre 2016

Lutto nel mondo dell' hockey ghiaccio. L'arbitro ceco Pavel Lainka è morto dopo essere stato colpito da un disco da gioco in testa lo scorso 25 agosto durante la partita juniores tra le squadre di Brno e Sumperk. Il 24enne giudice di gara è deceduto il 10 settembre dopo essere stato ricoverato in ospedale in terapia intensiva. Nei prossimi match della Lega ceca verrà osservato un minuto di silenzio.

L'annuncio del decesso è stato dato da Robert Nowotny, collega di Lainka ed editore della versione ceca della National hockey league (NHL). "Dopo un grave trauma cranico ci ha lasciato il nostro amico e collega Pavel Lainka. Condoglianze alla famiglia. Riposa in pace" il suo tweet.



Ha espresso il suo cordoglio anche la Lega ceca di hockey ghiaccio. "Era un arbitro di grande successo, apprezzato da tutti - ha spiegato il presidente Vladimir Sindler - Molti ricordano Pavel non solo per la pista di pattinaggio e per i seminari, ma anche come un amico sempre felice e sorridente".